Edinilen bilgiye göre, Didim Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki bir markete ait 30 adet palet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından çalışma başlatan emniyet güçleri olayı gerçekleştiren Y.K., M. Y. ve İ.Y. adlı şüphelileri kısa sürede yakaladı. Ele geçirilen paletler ise markete teslim edildi. Olayın gerçekleştirdiklerini kabul edilen 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Y.K., M. Y. ve İ.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mahkeme palet hırsızlarına acımadı - Son Dakika

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