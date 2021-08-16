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ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor

16.08.2021 11:00

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) hazırladığı "Bilişim Hukuku Kliniklerinde Kapsayıcı Sanal Gerçeklik Ortamlarının Akış Deneyimi Üzerindeki Etkisi" adlı çalışma kapsamında hukuk fakültesi öğrencileri sanal...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) hazırladığı "Bilişim Hukuku Kliniklerinde Kapsayıcı Sanal Gerçeklik Ortamlarının Akış Deneyimi Üzerindeki Etkisi" adlı çalışma kapsamında hukuk fakültesi öğrencileri sanal gerçeklik teknolojilerini kullanabilecek.

Yürütücülüğünü Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Okur'un üstlendiği projenin araştırma ekibinde SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya, Eğitim Fakültesi araştırma görevlileri Dr. Ezgi Doğan ve Ferhan Şahin ile Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kadriye Kobak yer alıyor.

Sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak hukuk eğitimine yönelik sanal mahkeme tasarlanması ve geliştirilmesinin hedeflendiği TÜBİTAK destekli proje, hizmet alımına gerek duyulmadan üniversite çatısı altında sürdürülecek.

Hukuk öğrencilerinin, sanal gerçeklik kasklarını takarak sanal mahkeme salonunda alanın uzmanları tarafından hazırlanıp onaylanmış senaryolarla eğitimlere katılacağı projenin 12 ayda tamamlanarak uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Ayrıca, projenin farklı üniversitelerin hukuk kliniklerine de uygulanarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Öğrencilerimize farklı öğrenme deneyimleri yaşatacağız"

Doç. Dr. Recep Okur, AA muhabirine, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinin tavsiyesi üzerine Türkiye'deki birçok üniversitede hukuk fakülteleri bünyesinde hukuk kliniklerinin açıldığını söyledi.

Bu klinikleri bilişim teknolojileriyle harmanlamayıp planladıklarını belirten Okur, şöyle konuştu:

"Hukuk kliniklerini sanal ortamlar üzerine nasıl tasarlayabiliriz, tasarladığımız zaman nasıl bir öğrenme deneyimleri ortaya çıkabiliriz, öğrenme içeriklerini nasıl geliştirebiliriz; bu konularda çalışmalar yaptık. Geliştirdiğimiz projeyle TÜBİTAK'a başvurduk ve kabul edildi. Günümüzde sanal ortamlar giderek yaygınlaşıyor ama işin öğrenim boyutunda gerçek deneyim kazandırma anlamında biraz da bilimsel tarafının olması gerektiği düşünülüyor. Mevcut hukuk kliniklerinin sanal ortama tasarlanmasıyla öğrencilerimize farklı öğrenme deneyimleri de yaşatacağız. Sanal ortamda hakim önüne çıkacak öğrenci, hukuk uzmanları tarafından oluşturulmuş senaryolara göre kararlar verecek, bu kararların sonucunda nelerin olabileceği ortaya konulacak. Öğrencimiz, verdiği kararın farklı sonuçlarını sanal ortamda deneyimleyebilecek. Gerçek hayatta çok fazla zaman ve maliyet gerektirecek unsurları sanal öğrenme deneyimiyle yaşatacağız."

Okur, projede uzaktan eğitimciler ile hukuk uzmanlarının birlikte çalışmasının önemine değinerek, ilerleyen zamanlarda daha farklı senaryolar oluşturmayı planladıklarını anlattı.

Hem senaryolaştırma hem de sanal ortamların tasarlanması boyutuyla projenin iyi ilerlediğini vurgulayan Okur, "Proje ekibimizle çalışmalar yapıp sistemi öğrencilerimize açarak buradan elde ettiğimiz deneyimlerle ilerleyen zamanlarda daha büyük projeler yapacağız. Bu sadece sınıfın ya da kliniğin sanal ortamın tasarlamasından ibaret değil. Özellikle bilişim hukuku anlamında bir öğrenme içeriği ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu öğrenme içeriğinin geliştirmeye açık olduğunu, farklı üniversitelerde farklı kliniklerde bunların kullanılmasına da yaygın etki ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanal gerçeklik uygulamalarına bakış açısı kazandıracak bulgular edineceğiz"

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin de sanal gerçeklik teknolojisinin yakın gelecekte insanların hayatında önemli bir yer kaplayacağını belirtti.

Sanal gerçeklik uygulamalarına ilişkin proje ve çalışmalar yapıp akademik bulgulara şimdiden ulaşmak niyetinde olduklarına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle bilişim hukuku alanında kapsayıcı sanal gerçeklik deneyiminin nasıl uygulanabileceği ve buna ilişkin nasıl öğretilebileceğine yönelik bir proje. Bu proje, sanal gerçeklik kasklarının takılmasıyla katılımcının kendisinin bir sanal mahkeme salonunda bulunacağı ve alan uzmanları tarafından hazırlanmış, onaylanmış senaryoların deneyimlenmesiyle içerik öğretimi sağlanmaya çalışılacak. Bilimsel, akademik bir süreç işleterek özellikle kapsayıcı sanal gerçeklik uygulamalarının ne gibi durumlar doğurabildiğini, ne gibi yaralar sağlayabildiğini, ne gibi sınırlılıklara sahip olduğunu bulacağız. Gelecekte hayatımızda önemli bir yer tutacağını düşündüğümüz sanal gerçeklik uygulamalarına önceden bakış açısı kazandıracak bulgular edineceğiz. Önem verdiğimiz bir proje. Hem akademik bir bulgulara ulaştıracak hem de teknolojik bir ürün ortaya koyacak. Bu anlamda da bilgi birikimi sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Şahin, yazılım geliştirme süreçlerinin tamamı SODİGEM çatısı altında sürdüreceğinden bu çalışmayı düşük bir bütçeyle tamamlamayı öngördüklerini sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor
ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor

Anadolu Üniversitesi, Sanal Gerçeklik, Mahkeme, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Mahkeme salonu geleceğin hukukçuları için sanal ortama taşınıyor - Son Dakika


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