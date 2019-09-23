Son Dakika Haberleri: Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme
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Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme

49 dakika önce

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme, System.String[]

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Viranşehir, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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