Mahkeme Salonunda Kavga
1 saat önce
Bursa'da sanık ve maktul yakınları arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.
Bursa
'da sanık ve maktul yakınları arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Hanefi Alparslan ve maktul Çiğdem Alparslan'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşma salonuna tarafların yakınlarının alındığı sırada, maktulün ağabeyi sanığa saldırmaya çalıştı.
Çıkan arbedede polis ekiplerine de saldıran grup, biber gazı sıkılarak dağıtıldı, biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Sanık Mehmet Hanefi Alparslan akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu
Gözlem İhtisas Dairesine sevk edildi, duruşma ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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