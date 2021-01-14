Mahkeme, satın aldığı otomobilin hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkeme, satın aldığı otomobilin hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu

14.01.2021 16:29
Mahkeme, satın aldığı otomobilin hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu

BURSA'da Selim Bilgili (37), Tarık K.'den 3 yıl önce satın aldığı otomobilini 8 ay sonra başkasına sattı.

BURSA'da Selim Bilgili (37), Tarık K.'den 3 yıl önce satın aldığı otomobilini 8 ay sonra başkasına sattı. Ancak sattığı otomobilin 19 bin liralık hasar kaydı çıkınca mahkeme kararıyla geri almak zorunda kaldı. Selim Bilgili'nin aracı satın aldığı Tarık K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek açtığı dava ise, hasar araştırmasını yaptırmadığı için reddedildi.

İnegöl'de yaşayan Selim Bilgili, yaklaşık 3 yıl önce Tarık K.'den 66 bin TL'ye otomobil satın aldı. Bilgili, aldığı otomobili 8 ay sonra başkasına sattı. Bilgili'den aracı alan kişi ise yaptırdığı ekspertiz incelemesinde otomobilin hasarlı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine dava açtı. Mahkeme, Bilgili'ye aracın iade edilmesine, aldığı parayı da faziyle sahibine ödemesine karar verdi.

HASARLI ARACI ALAN KUSURLU BULUNDU

Mahkeme kararıyla sattığı otomobili geri almak zorunda kalan Bilgili de İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, otomobili aldığı Tarık K.'ye aracın hasarlı olduğunu söylemediği için dava açtı. Mahkeme, aldığı otomobilin hasar kaydığını araştırmadığı, yaklaşık 8 ay kullanmasına rağmen sorunu fark etmediği gerekçesiyle Selim Bilgili'yi kusurlu buldu. Selim Bilgili'nin karara itiraz etmesine rağmen sonuç değişmedi. Tekrar görülen davada, mahkeme aynı karara imza attı. Bilgili, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını söyledi.

'MAĞDUR DURUMDAYIM'Selim Bilgili, "2017 yılında 66 bin TL'ye aldığım araç, yaklaşık 1 ay önce kaza yapmış. Sigorta şirketiyle anlaşmışlar, aracı aldıktan sonra hasar kaydını sisteme düşürmüşler. Ben 8 ay sonra aracı başkasına sattım. Arabayı sattığım kişi, aracın kazalı olduğunu ve 19 bin TL'lik hasar kaydı bulunduğunu ifade ederek, beni mahkemeye verdi. Mahkeme, aracın bana iadesine karar verdi. Otomobili sattığım kişiye ise paranın yasal faizi ile ödenmesini hükmetti. Ben de bir sonraki gün aracı bana satan kişileri mahkemeye verdim. Mahkememiz yaklaşık 1,5 yıl sonra sonuçlandı. Benim sattığım aracı bana geri aldırtan mahkeme, benim aldığım kişiye açtığım davaya ret kararı verdi. Bana aracı geri aldıran aynı mahkeme bana ret kararı veriyor. Ben mağdur durumdayım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım galeri ise biz sana aracın hasarlı olduğunu söyledik diyor. Ben neden hasarlı araca aynı fiyat ödeyeyim ki? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğim. Araba ile alakalı bir problem çıkmaması için 1.5 senedir aracı kullanmıyorum. Araç garajın içinde bekliyor. Arada çalıştırıyorum, aküsünü şarj etmesini bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Para karşılığı kadınları falakaya yatıran adamın eşi konuştu Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Para karşılığı kadınları falakaya yatıran adamın eşi konuştu Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları düşürdü Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları düşürdü ÖTV matrah limitleri artırıldı! İşte güncel fiyat listesi ÖTV matrah limitleri artırıldı! İşte güncel fiyat listesi

Türk Lirası, Otomobil, Mahkeme, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, satın aldığı otomobilin hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:01 Dünya Kupası'nda sürprizler sürüyor! Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı
17:19 Bakan Nebati, faiz kararının ardından bankalara seslendi: Piyasa faizlerinin de tek hanelere inmesini bekliyoruz
16:55 Muslera dönemi sona erdi! 12 yıllık saltanatı Katar'daki turnuvada bitti
16:50 Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı
16:43 Apple gözünü kararttı! Dünya devi futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir
16:39 Hulusi Akar'dan Rus mevkidaşına net cevap: Terör koridorunun kalıcı olarak engellenmesi en önemli önceliğimiz
16:38 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sağ kurtulan Sergen Deveci'den hasta yatağında ilk paylaşım
16:28 Bircan Bali, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ve Hadise'nin ilişkisini nasıl öğrendiğini anlattı: Her şey gelen hediyeyle ortaya çıkmış
16:08 Altılı masa anayasa çalışmalarında sona geldi: Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kereliğine seçilecek ve partisiz olacak
15:47 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran'da yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 18:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: Mahkeme, satın aldığı otomobilin hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement