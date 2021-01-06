Mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşa kesilen para cezasını iptal etti - Son Dakika

Mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşa kesilen para cezasını iptal etti

06.01.2021 13:48
Mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşa kesilen para cezasını iptal etti, System.String[]

Ankara'da korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa polis tarafından kesilen 3 bin 150 liralık ceza, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.

Ankara'da korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa polis tarafından kesilen 3 bin 150 liralık ceza, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi. Mahkeme kararında, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin emsal nitelikteki maske kararına atıf yapılarak, idari para cezasının vali tarafından tesis edilebileceği belirtildi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 Mayıs 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Polis, Ankara'da kısıtlamaya uymayan bir vatandaşa 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Vatandaş, cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, cezayı uygulayan kurumdan idari yaptırım evraklarının onaylı suretini istedi. Evrakları inceleyen mahkeme, idari para cezasının iptaline karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"1593 sayılı yasanın 72. maddesinde uygulanabilecek tedbirlerin sınırlı olarak sayıldığı, söz konusu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı tedbirinin yer almadığı görülmektedir. Benzer bir tedbire (maske takma tedbiri) muhalefet edilmesi halinde Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 2020/4354 esas, 2020/14250 karar ve KYB-2020/75964 tebliğname numaralı 09.11.2020 tarihli kararında özetle; '1593 sayılı kanunun 282. maddesinde; bu kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla salgın veya bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak, 'maske takma tedbiri/yükümlülüğü' 1593 sayılı kanunda açıkça düzenlenen bir zorunluluk olmadığı gibi bu tedbirlere aykırı hareket edilmesi de bu kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; 'maske takma tedbirine aykırılık' eylemi nedeniyle 1593 sayılı kanunun 282'nci maddesinin uygulanmasının mümkün görünmediği il umumi hıfzıssıhha meclisince 1593 sayılı kanunun 27'inci maddesi çerçevesinde tedbir alınması, alınan tedbire uyulmaması halinde uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca emre aykırılıktan cezalandırılacağına ilişkin il genelinde usulüne uygun bir şekilde ilan edilmesi durumunda, idari para cezasının vali tarafından tesis edilebileceği' belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile benzer bir tedbire ilişkin emsal nitelikteki Yargıtay kararı da dikkate alınarak itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

(Abdullah Sarica/İHA)

Koronavirüs, Mahkeme, Ankara, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşa kesilen para cezasını iptal etti - Son Dakika


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