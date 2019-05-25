Son Dakika Haberleri: Mahkeme Tunceli Belediyesinin Dersim kararının yürütmesini durdurdu

Mahkeme Tunceli Belediyesinin Dersim kararının yürütmesini durdurdu

12 saat önce

Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı mahkemeden geri döndü. Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, söz konusu kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme Tunceli Belediyesinin Dersim kararının yürütmesini durdurdu, System.String[]
Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı mahkemeden geri döndü.

Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, söz konusu kararının yürütmesini durdurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:38 
Erzincan, Dersim, Tunceli, Dünya
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