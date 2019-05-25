Mahkeme Tunceli Belediyesinin Dersim kararının yürütmesini durdurdu
12 saat önce
Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı mahkemeden geri döndü.
Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, söz konusu kararının yürütmesini durdurdu.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:38
Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim
" olarak değiştirilmesine ilişkin kararı mahkemeden geri döndü. Erzincan
İdare Mahkemesi, Tunceli Valiliğinin itirazı üzerine, söz konusu kararının yürütmesini durdurdu.
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