Son Dakika Haberleri: Mahkeme, Uber'in faaliyetlerini durdurdu
Son Dakika Ekonomi Mahkeme, Uber'in faaliyetlerini durdurdu

Mahkeme, Uber'in faaliyetlerini durdurdu

1 saat önce

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, Uber'in faaliyetlerini durdurdu, System.String[]

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul, Uber, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:47 
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