Mahkeme, Uber'in faaliyetlerini durdurdu
1 saat önce
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:47
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