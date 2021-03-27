Mahkeme üç yıl sürdü! Melis Sözen'e güzel haber...

Oyuncu 16 Kasım 2017'de Evrensel Filmcilik'le sözleşme imzalayarak "Babamın Günahları" dizisinde rol aldı. Ancak Sözen şirketin 4'üncü bölümün oyunculuk ücreti 49 bin lirayı kendisine ödemediğini iddia ederek dava açtı.

3 yıldır görülen davanın karar duruşmasına Sözen'in avukatı ile Evrensel Film şirketinin avukatı katıldı. Mahkeme, şirketin Sözen'in ücretini 8 bin lira icra inkar tazminatıyla ödemesine hükmetti.