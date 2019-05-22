Son Dakika Haberleri: Mahkeme "Usulsüzlük Yok" Dedi

Mahkeme "Usulsüzlük Yok" Dedi

10 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen delege seçimlerinin yargıya taşınan sonuçları için Balıkesir 2. Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Mahkeme
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen delege seçimlerinin yargıya taşınan sonuçları için Balıkesir 2. Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Bandırma Ziraat Odası'nın 28 Aralık 2018 tarihinde yapılan delege seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Ziraat Odası Başkan Adayı Özden Gümüş, seçimleri yargıya taşıdı. Balıkesir 2. Bölge İdare Mahkemesi seçimlerde herhangi bir usulsüzlük yapılmadığı kararına vararak yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez düzenlediği basın toplantısında mahkemenin vermiş olduğu kararı değerlendirdi. Dönmez; "28 Aralık 2018 günü bir delege seçimi yaptık. Ondan 4 yıl önce de bir delege seçimi yapmıştık. Ayhan Gürel 4 yıl önce bizim seçimlerimizi Bölge İdare Mahkemesi'ne taşımıştı. Şimdi de Özden Gümüş hem Kaymakamlığa bizim delege seçimlerimiz ile ilgili itirazda bulunmuştu akabinde de Balıkesir Bölge İdare Mahkemesi'ne bir itirazda bulunuldu. Bizim delege seçimlerinde usulsüzlük yaptığımızla ilgili bir iddiası vardı. Bununla ilgili de 3 Mayıs 2019 tarihinde Balıkesir Bölge 2. İdare Mahkemesi'nin bir kararı var. Mahkeme yürütmeyi durdurulması isteminin reddine karar verdi. Yani seçimlerimizde herhangi bir usulsüzlüğün olmadığına dair bir karar vardı. Biz 6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanunu'na göre seçimlerimizi yapıyoruz. Her 4 yılda bir genel merkezimizden seçim genelgesi gelir ve bu genelgeye göre hareket ederiz. Burada ne ben ne de idaredeki herhangi bir arkadaşım bir usulsüzlük yada keyfiyet uygulayamaz. Uygulamadığını da buradan bildirmek istiyorum. Biz seçimlerimi yasalara kanunlara uygun şekilde yaptık. Bölge İdare Mahkemesi de bunu bu şekilde karara bağladı" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:28 Kaynak: İHA
Bandırma, Balıkesir, Güncel
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