Mahkeme, veterinere tecavüz davasında kararını verdi! DNA'sı kadının iç çamaşırında bulunan profesöre 9 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Mahkeme, veterinere tecavüz davasında kararını verdi! DNA'sı kadının iç çamaşırında bulunan profesöre 9 yıl hapis cezası verildi

22.06.2022 15:22

Ankara'da hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği yönündeki iddialar, geçtiğimiz yıllarda Türkiye gündemine oturmuş olay mahkemeye taşınmıştı. Bilgili'nin DNA'sı Ç.B.'ye ait iç çamaşırında bulunurken mahkemeden karar çıktı. Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye 9 yıl hapis cezası verildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

ÇAMAŞIRINDA DNA'SI BULUNMUŞTU

Bilgili'nin DNA'sı Ç.B.'ye ait iç çamaşırında bulunmuştu. Genç kadın, "Daha önce formam üzerinde tespit edilen DNA örneği için, 'tükürüğüm sıçramıştır' diyordu. İç çamaşırımdan çıkan DNA için ne diyeceğini çok merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz ve jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında, cinsel saldırı, cinsel saldırıya iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit, hakaret ve suç delillerini karartma suçlarından dava açılmıştı.

İDDİALARI REDDETTİLER

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdur Ç.B. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmayı mağdurun ailesinin arasında bulunduğu bir grup da takip etti. Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, buna ilişkin taraflara diyeceklerini sordu. Sanık Şenyurt, sanık Bilgili ile Durmaz'ı daha önce tanımadığını, olay günü mağdur ile muayenehaneye geldiklerini söyledi. Ç.B'yi yüzeysel şekilde muayene ettiğini belirten Şenyurt, iddia edildiği gibi delil karartacak girişimde bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Durmaz da hayvan hastanesine gittiğinde Ç.B ile sanık Bilgili'nin alkollü olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine kendisine gelmesi için Ç.B.'ye serum taktığını söyledi. Bunun dışında mağdura yönelik eyleminin olmadığını iddia eden Durmaz, beraatini talep etti. Sanık Bilgili ise önceki beyanlarını yinelediğini belirterek, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını, iftiraya maruz kaldığını öne sürdü.

PROFESÖRE 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ç.B'nin avukatları da dava dosyasındaki adli tıp raporuna göre cinsel saldırının yapıldığına dikkati çekerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Bilgili'ye "cinsel saldırı suçundan" 9 yıl hapis cezası verdi. Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Bilgili'nin tutuklanmasına karar verildi. Sanıklar Serkan Durmaz'ın cinsel saldırı suçuna iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit ve hakaret, Hüseyin Şenyurt'un da delilleri karartma suçlarından beraati kararlaştırıldı.

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Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis 'Orman alanından faydalanma' suçu ile hapis cezası aldı, mahkeme mahkeme geziyor 'Orman alanından faydalanma' suçu ile hapis cezası aldı, mahkeme mahkeme geziyor
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahkeme, veterinere tecavüz davasında kararını verdi! DNA'sı kadının iç çamaşırında bulunan profesöre 9 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahkeme, veterinere tecavüz davasında kararını verdi! DNA'sı kadının iç çamaşırında bulunan profesöre 9 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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