GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan - Son Dakika

GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan

29.04.2021 12:11

Gaziantep'te 12 yaşında sporla tanışan ve profesyonel ligde mücadele eden hentbol takımının kaptanı olan 24 yaşındaki Serhat Çiçek, hukuk fakültesi bitirip avukatlık yapmaya başladı.

Gaziantep'te 12 yaşında sporla tanışan ve profesyonel ligde mücadele eden hentbol takımının kaptanı olan 24 yaşındaki Serhat Çiçek, hukuk fakültesi bitirip avukatlık yapmaya başladı.

Ortaokulda beden eğitimi öğretmenin tavsiyesiyle sporla tanışan ve uzun yıllar hentbol oynayan Serhat Çiçek'in sporda kazandığı disiplin hayatının diğer alanlarında da etkili oldu.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan ve avukatlık ruhsatını alan Çiçek, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başlattığı "Spor şehri Gaziantep" projesi kapsamında oluşturulan ve Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Nesrin Mehmet Abar İlkokulu Spor Kulübünün de takım kaptanlığını yapıyor.

Serhat Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri sporla iç içe olduğunu söyledi.

Sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade eden Çiçek, beden eğitimi öğretmenin hentbol branşıyla tanışmasına vesile olmasının ardından takım arkadaşlarıyla önce Gaziantep'te, sonra bölgede daha sonra da Türkiye geneli müsabakalarda başarılı olduklarını ifade etti.

İnsanın hayatındaki en önemli şeyin zaman olduğunun altını çizen Çiçek, şöyle devam etti:

"Zaman değerli kullanılabildiği sürece spor da yapılabilir, ders de çalışılabilir, sanat da yapılabilir. Bizim için en tehlikeli şey bir boşluğa düşmektir. Bizim boşluğa düşmemiz, kötü şeylere yönlenmemize araç olacaktır. Biz bunu önleyebilmek amacıyla, hocalarımızın bize aşıladığı bilinçle sporu hayatımızın bir parçası haline getirdik. Bunun bilinciyle devam ettirildiği zaman, spor bir yerde, ders bir yerde, hayatta yapılması gerekenler bir yerde olacak şekilde planlı hareket edilince spor insana başarısızlık getirmez, aksine disiplin bilincini getirir ve bu hayatta da başarılı olma noktasında bir temeli kazandırmış olur. Benim için spor, hayatımda disiplin kazanılmasında en kilit temel taşıdır."

Takım kaptanlığında edindiği tecrübe avukatlıkta katkı sağlıyor

Hentbolun takım oyunu olduğunu aktaran Çiçek, "Takım oyununun temelinde iletişim yatar. Doğru iletişim, doğru organizasyon takım halinde harekettir. Benim kaptan olarak takımdaki görevim de saha içerisinde hocanın ulaşamadığı yerlerde veya bize istenilenleri duyuramadığı noktada ortaya çıkıyor ve ben doğru iletişimi sağlamak amacıyla takım içerisindeki dizaynı sağlamaya çalışıyorum. Meslek hayatımda da etkisini görebileceğim bir şey. Sonuçta avukatlık mesleği de iletişim üzerine kurulu bir meslektir." diye konuştu.

Çiçek, takım kaptanlığının mesleğinde çok faydasını gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Hararetin yükseldiği, tartışmalı anların ortaya çıkabileceği noktada durumu sakinleştirebilmeyi başardım. Bu tamamen bana sporun kazandırdığı bir beceridir. Mahkemede de aynı şekilde, iddia, savunma ve karar merci şeklinde dizayn edilen üçlü kombinasyonda bizim görevimiz doğru şekilde olanları aktarabilmek. İletişim becerisini takım kaptanı olmaktan dolayı kazandığım için mahkemelerde de bunun faydasını görüyorum."

Kulübün antrenörü Canan Deniz Kaçar da sporda kazanılan disiplinin hayatın her alanında pozitif etkisi olduğunu ifade ederek, takımın kaptanı olan Serhat Çiçek'in sporla kazandığı disiplinle hem eğitiminde hem de mesleki hayatında başarı sağladığını söyledi.

Çiçek'in çalışkanlığıyla diğer sporculara örnek olduğunu belirten Kaçar, sporun gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve sağlıklı, başarılı bir hayat sürmelerine vesile olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan
GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan
GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan
GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan

Hukuk Fakültesi, Serhat Çiçek, Gaziantep, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Mahkemede avukat, hentbol sahasında kaptan - Son Dakika Spor


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