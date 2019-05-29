Son Dakika Haberleri: Mahkemede etek boyu tartışmasına giren hakim görevden uzaklaştırıldı
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Mahkemede etek boyu tartışmasına giren hakim görevden uzaklaştırıldı

36 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Mahkemede etek boyu tartışmasına giren hakim görevden uzaklaştırıldı, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ya ulaşır ulaşmaz, HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:08 
İstanbul, Dünya
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