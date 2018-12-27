Son Dakika Haberleri: Mahkemede "Gülümsedi", 2 Yıl Hapis Cezası Aldı

Mahkemede "Gülümsedi", 2 Yıl Hapis Cezası Aldı

1 saat önce

Mısır'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemede
Mısır'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen duruşmada Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed Biltaci'nin, mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engellediği sırada alaycı bir şekilde güldüğü kaydedildi. Yaşanan olayın ardından Biltaci hakkında dava açıldığı bildirildi. Mahkeme, Biltaci hakkında "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezası verdi. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Mısır, Müslüman Kardeşler, Güncel
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