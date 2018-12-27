Mahkemede "Gülümsedi", 2 Yıl Hapis Cezası Aldı
1 saat önce
Mısır'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mısır
'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı
'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen duruşmada Müslüman Kardeşler
Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet
ve Adalet Partisi
(HAP) Genel Sekreteri Muhammed Biltaci'nin, mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engellediği sırada alaycı bir şekilde güldüğü kaydedildi. Yaşanan olayın ardından Biltaci hakkında dava açıldığı bildirildi. Mahkeme, Biltaci hakkında "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezası verdi. - KAHİRE
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:53 Kaynak: İHA
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