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Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi - Son Dakika

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi

13.10.2021 11:49
Mahkemede kendisine

Bolu'da mahkumlara uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yargılanan infaz koruma memurunun davasında şaşırtan anlar yaşandı. Memur, kendisini ihbar eden kişi hakkında, "A.T. hep sorun çıkaran bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca parmağını kesip boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir" dedi. Diğer şahıs da kendisini, "Erkeklere ilgi duyuyor diye husumetliyiz" sözleriyle savundu.

Bolu'da cezaevinde mahkumlara uyuşturucu sattığı iddiasıyla 15 yıl hapisle yargılanan infaz koruma memurunun davasında ilginç dakikalar yaşandı. infaz koruma memuru Yaşar S., A.T. isimli cinayet hükümlüsünün kendisine iftira attığını belirterek, "İnsan eti yiyor o, ona itibar etmeyin" diye konuştu. A.T. de Yaşar S. hakkında, "Ben bu şahısla husumetliyim. Nedeni ise kendisi erkeklere ilgi duyan ve cezaevinde uyuşturucu satan birisidir" ifadelerini kullandı.

İKİSİ DE SALONDA HAZIR BULUNDU

F Tipi Cezaevi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla infaz koruma memuru Yaşar S. ile cinayet suçundan hükümlü A.T. ve S.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada infaz koruma memuru Yaşar S. ve A.T., mahkeme salonunda hazır bulundu. Diğer sanık S.K. ise raporlu olduğu için duruşmaya katılmadı.

"İNSAN ETİ YİYOR" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Yargılama sürecinde İstanbul Silivri Cezaevi'ne tayin edilen infaz koruma memuru Yaşar S., duruşmada ifade verdi. Yaşar S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, diğer sanık A.T.'nin kendisine iftira attığını savundu. Yaşar S., "Bu iftirayı bana cinayetten tutuklu bulanan A.T. bilerek üzerime atmıştır. Ben hiçbir tutukluya uyuşturucu temin etmedim ve satmadım. A.T. hep sorun yaratan bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca parmağını kesip boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir" dedi.

"O DA ERKEKLERE İLGİ DUYUYOR"

Sanık A.T. de tutuksuz yargılanan S.K. hakkında, "Ben bu şahısla husumetliyim. Nedeni ise kendisi erkeklere ilgi duyan ve cezaevinde uyuşturucu satan birisidir. Cezaevinde uyuşturucuyu mahkumlara satan da odur. Ben asla gardiyan Yaşar S.'den uyuşturucu falan almadım. Burnumdan ve elimden ameliyat olduğum için ağrı kesici hap kullanıyorum. Sigara bile içmem. Oldu olacak bir de idam etsinler beni" diye konuştu.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan S.E. de tanık olarak SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. S.E., "A.T. benim Bolu F Tipi Cezaevi'nden arkadaşımdır. Bir ara aramızda husumet oluştuğundan savcılığa yalan beyanda bulundum ve ona iftira attım. Böyle bir ifade vermekten vicdan azabı duyuyorum. A.T. kesinlikle uyuşturucu satmamıştır. Uyuşturucuyu S.K. cezaevinde, diğer mahkumlara volta atarken tokalaşma bahanesiyle avucumuza koyardı." ifadelerini kullandı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Mahkemede kendisine İnsan eti yiyor diyen şahsa Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun diye karşılık verdi

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, İnfaz, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahkemede kendisine 'İnsan eti yiyor' diyen şahsa 'Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun' diye karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi - Son Dakika
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