Mahkemede kendisini vuran eşini görünce panikledi

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl kendisini aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle yaraladığı eşini duruşma salonunda gören zanlı, eşinin salondan çıkarılmasını istedi.

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl kendisini aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle yaraladığı eşini duruşma salonunda gören zanlı, eşinin salondan çıkarılmasını istedi.



Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Cezaevinde geçireceği süreyi bir okulda ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığı iddiasıyla eşi Gülbeyaz K.'ya pompalı tüfek ile ateş açarak sol bacağından yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Sami K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Sami K. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan hakim karşısına çıktı. İkinci duruşması görülen davada, eşi tarafından vurulan Gülbeyaz K., eşi Sami K.'yı görünce panikleyerek, ifade sırasında Sami K.'nın dışarı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Sami K. ile birlikte izleyicilerin de salondan çıkmasına karar verirken, Gülbeyaz K. daha önce verdiği ifadelerini tekrarlayarak, eşinden şikayetçi oldu.



Duruşmada tanık olarak ifade veren, olayın hemen öncesinden bahseden Sami K.'nın annesi Z.K., "Oğlumun olay gerçekleşmeden önce 'Öldürmeyeceğim, sadece yaralayacağım' demesi üzerine ben de 'Boşa gitsin' dedim" ifadelerinde bulunurken, yakınlaşma iddiaları ile ilgili olarak, anne Z.K. herhangi bir yakınlaşma görmediğini belirtti.



Mahkeme heyeti, somut delil durumu nedeniyle Sami K.'nın tutukluluğa devam kararı verirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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