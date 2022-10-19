Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı - Son Dakika
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Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

19.10.2022 13:46
Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sorularını örgütün "mahrem imamı"ndan aldığını itiraf etmesi üzerine 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010'da araştırma görevlisi olan ve hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında 2017'de meslekten ihraç edilen A.E, 7 Mayıs 2019'da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki ALES sorularını FETÖ'nün "mahrem imamı"ndan aldığını itiraf etmesi sonucu Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.E. için "resmi belgede sahtecilik"ten 5, "zincirleme olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar olmak üzere 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ayrıntılı şekilde anlatılarak, delil olarak müşteki Çukurova Üniversitesinden elde edilen belgeler ile sanığın sınav, mesleğe kabul ve maaş belgelerine yer verildi.

"70 sorunun tamamı bu sınavdan çıktı"

İddianamede, A.E'nin karar duruşmasındaki şu itiraflarına yer verildi:

"FETÖ ile ilk olarak 2001'de tanıştım. 2008'de bana 'Alim' kod adı verildi. 2010 bahar dönemi ALES'ten önce H.Ö. beni Konya'da bir eve çağırdı. Bana önceden hazırlanmış bir yemin metnini okutarak, 'Sana göstereceğim şeyleri hiç kimseye söylemeyecek ve bu konuda yemin edeceksin.' şeklinde telkinde bulundu. Söylediği şekilde yemin ettim. Yemin sonrasında evin farklı bir odasında cebinden harici bellek çıkardı. Kendi yanında getirdiği bilgisayara taktı. Bir yazı çıkınca oraya şifre girdi. Sonra klasör açıldı. Oradan da ayrı bir dosya açtı. Bu arada odanın içinde projeksiyon kurulmuştu. Projeksiyondan yaklaşık 70 soru ve yorumlu cevap yazılarının bulunduğu sayfalar açıldı. Projeksiyon üzerinden ALES sınav soruları ve cevaplarını açarak ezberlememi istedi. Ben de ezberledim. Evden çıkarken aynı şekilde kimseye söylememem konusunda beni sıkıca uyardı. H.Ö. sınava girdikten hemen sonra 'hayırlı olsun' diyerek beni tebrik etti. 70 sorunun tamamı bu sınavda çıktı. Sınavdan 83 puan aldım. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010'da araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu anladım ve bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım."

Kamuyu 255 bin 380 lira zarara uğrattığı hesaplandı

İddianamede, H.Ö'nün örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"A.E'nin bu sınavda haksız yere elde ettiği puanla 1 Eylül 2010'da Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atamasının yapıldığı, görevden ayrıldığı 16 Ekim 2017 yılına kadar toplamda 255 bin 380 lira maaş almak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı, iradesini FETÖ'ye terk ederek örgüt adına hareket ettiği, cevap kağıdını içerik itibarıyla başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlediği, oluşturduğu sahte belgeyi hile unsuru olarak kullanıp kamu kurumu niteliğindeki Çukurova Üniversitesini aldatarak sınava giren diğer adayların zararına ve kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirmeyi amaçladığı, görevine usulsüzce atandığı, kamu görevi nedeniyle haksız kazanç elde ettiği ve üzerine atılı cürümleri FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediği dikkate alınarak sanığın 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zincirleme olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, A.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldığı dosyanın istinaf incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı - Son Dakika

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