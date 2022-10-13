Kardeşini katleden Afgan şahsın tercümanına jiletle saldıran Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Tercümanı, sanık zannettim - Son Dakika
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Kardeşini katleden Afgan şahsın tercümanına jiletle saldıran Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Tercümanı, sanık zannettim

13.10.2022 09:47

Kocaeli'de Afgan şahıs Muhammed Atikullah'ın başına taşla vurarak katlettiği Ayşegül Aydın'ın ağabeyi Esat Aydın, ilk duruşmada sanığın sözlerini tercüme eden İ.N.'nin boynunu jiletle kesmişti. Gerçekleştirdiği saldırı sonrası tutuklanan Esat Aydın, ifadesinde tercümanı sanık zannettiğini dile getirerek, "pişmanım" dedi.

12 Temmuz 2021'de, Gebze Pelitli Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip edip, ağaçlık bölgeye sürükleyerek, cinsel istismar girişiminde bulundu. Bu sırada şüpheli, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılıp, yoğun bakımda tedavi gören Aydın, 132 gün sonra hayatını kaybetti. Jandarmanın güvenlik kamerasından belirlediği Muhammed Atikullah ise gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Afgan şahsın tecavüz girişimi sırasında ölen kardeşinin davasında jileti tercümana saplamıştı, ifadesi ortaya çıktı

OLAYIN ARDINDAN TUTUKLANDI, TERCÜMAN TABURCU OLDU

Muhammed Atikullah hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması, 22 Eylül'de görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Batman Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Muhammed Atikullah, ifadesinde, "Ayşegül, beni görünce korktu ve yere düştü; ben yapmadım" dedi.İ.N. isimli tercüman, tutuklu sanığın bu sözlerini Türkçe'ye çevirdi. Duruşma salonundaki Ayşegül Aydın'ın aile üyeleri, 'Yalancısınız' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın, yanında getirdiği jilet ile tercüman İ.N.'ye saldırıp, yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan İ.N., tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Esat Aydın ise Gebze 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Afgan şahsın tecavüz girişimi sırasında ölen kardeşinin davasında jileti tercümana saplamıştı, ifadesi ortaya çıktı

'KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI, PİŞMANIM'

İfadesinde, kız kardeşinin Afganistan uyruklu tarafından cinsel istismarda bulunularak öldürüldüğünü, bu olayın çokça basına yansıdığını belirten Esat Aydın, "Bu olayı hazmedemediğim için cüzdanımın içerisinde bir jiletle adliyeye geldim. Daha önce hiç mahkemeye katılmadığım için işleyişi bilmiyordum, sanığı da hiç görmemiştim. Sanık, ekranda duruşmaya katılmış. Bir tane de tercüman varmış. Tercüman yabancı dilde konuştuğu için sanığı o zannettim. Sanığın adliyeye getirilmediğini bilmiyordum. Duruşma işleyişini de tam olarak bilmediğim için sanık zannettiğim tercümana yanımda getirdiğim jilet ile vurdum. Amacım; öldürmek değildi, zaten yüzüne doğru vurdum. İstemeyerek, bir çalışanı yaraladığım için üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı; çok pişmanım" dedi.

Afgan şahsın tecavüz girişimi sırasında ölen kardeşinin davasında jileti tercümana saplamıştı, ifadesi ortaya çıktı

"ÇOCUKLARIMIN BİRİ MEZARDA, DİĞERİ CEZAEVİNDE"

Esat Aydın'ın babası Metin Aydın ise çocuklarından birinin mezarda, diğerinin de cezaevinde olduğunu belirterek, " Oğlum, 20 gündür cezaevinde. Bu, bize zulüm. Bizim gözümüzde, bundan böyle hiçbir şeyin değeri yoktur" diye konuştu.

Afgan şahsın tecavüz girişimi sırasında ölen kardeşinin davasında jileti tercümana saplamıştı, ifadesi ortaya çıktı
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MAHKEMEDE TERCÜMANI YARALAYAN AYŞEGÜL'ÜN AĞABEYİ SANIK ZANNETTİM MAHKEMEDE TERCÜMANI YARALAYAN AYŞEGÜL'ÜN AĞABEYİ SANIK ZANNETTİM
Kaynak: DHA

Ayşegül Aydın, Afganistan, Gebze, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşini katleden Afgan şahsın tercümanına jiletle saldıran Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Tercümanı, sanık zannettim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşini katleden Afgan şahsın tercümanına jiletle saldıran Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Tercümanı, sanık zannettim - Son Dakika
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