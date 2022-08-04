Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika
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Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2)

04.08.2022 05:11
Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2)

MAHKEMEDEKİ İFADESİNDE AİLESİNİ SORUMLU TUTTUAnkara'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı.

MAHKEMEDEKİ İFADESİNDE AİLESİNİ SORUMLU TUTTU

Ankara'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Ozan K. ifadesinde, esrar kullandığını bu yüzden de çevresinin kendisine paranoyaksın dediğini belirterek "Ben Eskişehir'e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime 'sen uyduruyorsun, paranoyaksın' şeklinde cevap veriyorlardı. Ben 2 ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. O da bana 'yine paranoyaksın sen' dedi. Çağdaşla konuşmuyordum. Sadece Baver 'Çağdaş'ı ara o da gelebilir' dedi. Ben de 'sen ara' dedim. Baver bana Çağdaş'ın 30'unda geleceğini söyledi. Takdir mahkemenindir" dedi.


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Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var
Kaynak: DHA

Ahmet Ozan, Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika
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