Son Dakika Haberleri: Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar (1)
Son Dakika Güncel Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar (1)

Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar (1)

8 saat önce

İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar (1), System.String[]

İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
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