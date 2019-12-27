MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI - Son Dakika

MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI

6 saat önce

EMİNÖNÜ'nde balık ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda, İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti.

MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI, System.String[]
EMİNÖNÜ'nde balık ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda, İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti. Böylece tüm balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını işyeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB'nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti. Böylece tüm balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Teknelerin havadan çekilen arşiv görüntüleri


- İstanbul
İstanbul, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
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