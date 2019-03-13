Mahkemeden Ev Sahibine Şok: Yaşlı Kiracıyı Çıkaramazsın!
1 saat önce
BERLİN'de daire satın alan bir kişi, evde kiracı olarak oturan yaşlı çifte ihtarname göndererek evi boşaltmalarını istedi.
BERLİN'de daire satın alan bir kişi, evde kiracı olarak oturan yaşlı çifte ihtarname göndererek evi boşaltmalarını istedi. Biri 84 diğeri diğeri 87 yaşında olan çift ise ev sahibinin bu isteğini kabul etmedi. Ev sahibi de bunun üzerine Berlin
Eyalet Mahkemesinde dava açtı. Mahkemeye çıkan çift, yaşlı olduklarını, yeteri kadar gelirlerinin bulunmadığını, yeni ev bulmalarının ve o eve taşınmalarının da kendileri için çok zor olacağını gerekçe göstererek aynı dairede kiracı olarak kalmak istediklerini söyledi. Tarafları dinleyen hakim, kiracıların yaşlarını göz önünde bulundurarak ev sahibinin tahliye talebini reddetti. Ancak mahkeme, kaç yaşından itibaren kişinin yaşlı sayılacağına ilişkin bir yaş belirlemesi de yapmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:25
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