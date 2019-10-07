Son Dakika Haberleri: Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret!
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Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret!

11 dakika önce

Farah Zeynep Abdullah rol almaktan vazgeçtiği "Dumlupınar Vatan Sağolsun" filminin yapımcılığını üstlenen Dijital Yapım Evi Reklam'a dava açtı.

Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret!, System.String[]

Farah Zeynep Abdullah rol almaktan vazgeçtiği "Dumlupınar Vatan Sağolsun" filminin yapımcılığını üstlenen Dijital Yapım Evi Reklam'a dava açtı. İki ay önce açılan davada oyuncu, film ile ilgili fotoğrafının ve çekilmiş olan fragmanların görsel ve yazılı mecralardan kaldırılmasını talep etti. Oyuncunun avukatları, "Davalı şirketin 250 bin lira tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, davayı arabulucuya gidilmediği için reddetti.

Farah Zeynep Abdullah, Dumlupınar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:36 
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