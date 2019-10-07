Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret!
11 dakika önce
Farah Zeynep Abdullah rol almaktan vazgeçtiği "Dumlupınar Vatan Sağolsun" filminin yapımcılığını üstlenen Dijital Yapım Evi Reklam'a dava açtı.
Farah Zeynep Abdullah rol almaktan vazgeçtiği "Dumlupınar Vatan Sağolsun" filminin yapımcılığını üstlenen Dijital Yapım Evi Reklam'a dava açtı. İki ay önce açılan davada oyuncu, film ile ilgili fotoğrafının ve çekilmiş olan fragmanların görsel ve yazılı mecralardan kaldırılmasını talep etti. Oyuncunun avukatları, "Davalı şirketin 250 bin lira tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, davayı arabulucuya gidilmediği için reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:36
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