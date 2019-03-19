Mahkemeden Karşıyaka'ya Şok

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 20 Ocak 2018'de yapılan genel kurulunun usulsüz olduğu iddiası ile açılan davada bahse konu genel kurulun tutanaklarına el koydu.

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 20 Ocak 2018'de yapılan genel kurulunun usulsüz olduğu iddiası ile açılan davada bahse konu genel kurulun tutanaklarına el koydu.



27 Aralık 2017'de Mutlu Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığından istifa etmesi sonrası, yönetim kurulunun seçimi gündemi ile 20 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, Turgay Büyükkarcı'nın ve yeni yönetimin seçilmesi sonrasında, Mutlu Altuğ tarafından genel kurulun usulsüz olduğu iddiası ile açılan davada ilk ara karar çıktı.



Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 20 Ocak 2018 tarihli genel kurula ilişkin belge asıllarının, yargılama süresince, mahkeme kasasında muhafaza edilmesine ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne (KSK) teslim edilmemesine karar verdi. Mahkemenin verdiği karara göre, hem genel kurul tutanakları hem de genel kurulda Büyükkarcı ve yönetim kurulu üyelerince sunulan önergelerin asılları da mahkeme kasasına alınarak muhafaza edildi.



"Tüzüğe aykırı davranıldı"



Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, KSK Tüzüğü'nün 16. maddesine aykırı hareket edildiğinin tespit edildiğini söyleyen Mutlu Altuğ, hukuk mücadelesine devam edeceğinin altını çizerken, "Genel kurul gündemi, yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 10'da 1'i imzalı önerileri ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Önergeyi imzalayanlardan, önerge verme yeter sayısındaki kadarının, yoklama sırasında genel kurul toplantısının yapıldığı salonda hazır bulunması zorunludur. Oysa ki bu önergeler 10 imza ile sunulmuş ve genel kurul gündeminde olmadığı halde bir oldu bitti ile 1 gün önceye alınarak, üyelerin yokluğunda seçim yapılmış ve 4 bin 800 üyesi olan kulübün yeni başkan ve yönetim kurulu sadece 104 oyla seçilerek göreve başlatılmıştır. Yapılan işlemlerin tamamı usule ve tüzüğe aykırı olup, bu durum yokluk sebebidir ve tamamı hükümsüzdür. Bu husus ortaya çıkıp mahkemece belge asıllarına el konularak mahkeme kasasına alınınca, başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu üyelerince tarafıma hakaret ve saldırılar başlamış, hakkımda haksız şikayetlerde bulunulmuştur" dedi.



"Kulüp alacakları Başkan Büyükkarcı'ya devredilmiş"



Kulübün şu andaki mevcut yönetim tarafından zarara uğratıldığını da savunarak, 20 Ocak 2018 tarihinde sunulan önergelerin iki tane olup, bir tanesi seçimin öne alınması ve diğerinin de yeni seçilecek yönetime KSK Futbol ve Basketbol şubelerinin satışı yetkisi verilmesi olduğuna dikkat çeken Altuğ, "Bu her iki önergenin de usule ve tüzüğe, yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmış ve belgelenmiştir. Mahkemeden, mevcut yönetimin yetkilerinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ettik. Ayrıca, görevdeki yönetim tarafından, kulüp çok kısa zamanda oldukça büyük borçlar altına sokulmuş ve çok büyük miktarda harcamalar yapılmış. Hatta 2019-2020 sezonu için anlaşılan sponsorluk bedelleri dahi harcanmıştır. Mevcut başkan Büyükkarcı ve 3 ayrı yönetim kurulu üyesine, kulübün 4 milyon TL alacağı temlik edilmiştir. Bu kadar yüksek miktarda alacak nereden doğmuştur" diye konuştu.



"Yönetimin yaptığı tüm işlemler yok hükmündedir"



Davada çıkan bu ara karardan sonra 20 Ocak 2018 tarihli KSK Olağanüstü Genel Kurulunda alınan tüm kararların iptal edilmesini beklediklerini kaydeden Avukat Hüseyin Ercüment Değer ise, "Turgay Büyükkarcı yönetiminin bugüne kadar yaptığı tüm işlemler yok hükmündedir. Mahkemeden iptal kararının çıkmasının ardından olağanüstü genel kuruldan önceki duruma dönülecek ve Mutlu Altuğ yeniden başkan olacaktır. Mutlu Altuğ başkan olduktan sonra genel kurul kararı alabilir ve aday olmak isteyenler aday olabilir" açıklamasını yaptı. - İZMİR

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