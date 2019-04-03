Son Dakika Haberleri: Mahkemeden Ksk Kongresi İçin Ret Kararı

Mahkemeden Ksk Kongresi İçin Ret Kararı

1 saat önce

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mutlu Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) başkanlığından ayrıldığı 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun iptaliyle ilgili açtığı davada istediği tedbir talebini reddetti.

Mahkemeden Ksk Kongresi İçin Ret Kararı, System.String[]
Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mutlu Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) başkanlığından ayrıldığı 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun iptaliyle ilgili açtığı davada istediği tedbir talebini reddetti.

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski başkanı Mutlu Altuğ'un 5 Nisan 2018'de açtığı davayla ilgili avukatı aracılığıyla yaptığı, "20-21 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçim maddesinin öne alınmasının yok hükmünde sayılması, dernek yönetiminin yetkilerinin tedbiren durdurulması kararı alınması, kongre belge asıllarının mahkeme kasasında muhafaza altına alınması" taleplerini değerlendirdi.

Altuğ'un başvurusuyla ilgili ara karar veren mahkeme, nihai karar oluşturacak şekilde, şu andaki yasal yönetimin faaliyetlerini kısıtlayacak şartta tedbir kararı verilmesinin istendiğini ifade ederek, bunun yargılama sonucunda nihai hükümle değerlendirilebileceğini belirtti.

Verdiği ara kararda, "Birçok aktivitesi bulunan bu derneğin ve özellikle dernek yöneticilerinin dernek ile ilgili tasarruflarının kısıtlanması, derneği işletilemez hale getirecektir ki bu durum faydadan çok ciddi zararlar getirecektir" ifadelerini kullanan mahkeme, Altuğ'un tedbir talebini istinaf yolu açık olmak üzere reddetti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:29 Kaynak: İHA

Karşıyaka, 3. Sayfa
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