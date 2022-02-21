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Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi

21.02.2022 12:44

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesi sonrası 1 Kasım 2017 yılından beri tutuklu olan Osman Kavala'nın dosyası üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonuçlandırıldı. Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği vurgulamıştı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1'i tutuklu, 8'i firari 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 12 Ocak tarihinde görülmüş ve sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi. Mahkeme heyeti, kararında Kavala'nın suçunun vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirtti. Karara şerh koyan üye hakim, dosyanın geldiği aşama ve sanığın delil karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti. Davanın bir sonraki duruşması 21 Şubat tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi
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Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi Son dakika: Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı... Son dakika: Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı...

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Son Dakika 3. Sayfa Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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