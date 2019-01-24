Son Dakika Haberleri: Mahkemeden Pamukkale için iflas kararı

Mahkemeden Pamukkale için iflas kararı

2 saat önce

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.

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İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:10 

İzmir, Pamukkale, Ekonomi
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