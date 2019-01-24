Mahkemeden Pamukkale için iflas kararı
2 saat önce
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:10
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