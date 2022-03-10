Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı - Son Dakika

Ankara'da bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapana Dr. Filiz Yıldırım K., doktor olan eşi İbrahim K. hakkında kendisini darp ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla 29 Nisan 2018'de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Müşteki Filiz Yıldırım K., savcılıktaki ifadesinde, çocuklarıyla ailece gittikleri kayınvalidesinin evinde tartışmaya başladıklarını ve gün içinde eşi agresif davrandığından evlerine gitmemek için uzun süre dışarıda zaman geçirdiklerini, evlerine döndüklerinde İbrahim K.'nın agresif davranışlarını sürdürdüğünü iddia etti. Filiz Yıldırım K. ifadesinde, 'Eşim, 'Ben uyuyacağım' diyerek oturma odasına geçti. Bir süre sonra oğlum içeri koşarak babasını uyandırmak istedi. Uyanınca oğlumu itti. Ben de, 'Bir cumartesi pazarımız var, zehretmeyelim' dedim. 'Sen zehrediyorsun' diyerek yüzüme tokat atmaya başladı. 'Ben ne yaptım?' dedim, 'Ben sana ne yaptığını göstereceğim' diyerek önce yüzüme bir yumruk attı, sonra yere yatırıp üstüme oturdu, yandan yüzümü yumruklamaya başladı. Boğazımı sıktı. Daha sonra kafamı şifonyer ile yatağın arasına sıkıştırdı. 'Nefes alamıyorum, boğuluyorum, lütfen yapma, beni bırak' dememe rağmen şiddetle yumruklamaya devam etti. Kendimi kurtarmak için eşimin bileklerini ısırdım. Eşim hem beni dövüyordu hem de ısırdığım yerlerin resmini çekiyordu" dedi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İbrahim K. hakkında 'Hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı.

'TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI'

Kararını açıklayan Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesi, eşini silahla tehdit edip hakaret suçunu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak delil elde edemediğinden İbrahim K.'nin söz konusu suçlardan beraatine karar verdi. İbrahim K.'ya, eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve bu eylem sonucunda müştekinin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirtilerek 1 yıl 9 ay 18 gün hapis cezası verildi. İbrahim K.'nin eylemi 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini tespit eden mahkeme, cezayı 1 yıl 4 ay 6 güne düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, 'takdir indirimi' uygulayarak cezayı 1 yıl 1 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

TEKRAR YARGIGLANDI

Kararın ardından Filiz Yıldırım avukatı aracılığıyla itiraz etti. Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne gönderilen dosya incelemenin ardından bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Dosyayı yeniden gören Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesi İbrahim K.'ya eşini basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve 3. dereceden kırık kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası verdi. Mahkeme İbrahim K.'ya 'iyi hal indirimi' uygulayarak cezanın 1 yıl 9 ay 1 güne düşürülmesine karar verdi.

KENDİSİNİ KORUMAK İSTERKEN CEZA ALDI

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesi, darp eden eşine karşı kendisini savunan Filiz Yıldırım K.'ya da haksız tahrik altında eşine yönelik kasten basit yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle 112 gün adli para cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Filiz Yıldırım K.'nın eşi İbrahim K.'nın kolunu ısırdığı ve vücudunu tırnakladığı ancak basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtilerek, "İbrahim K.'nın Filiz'i yoğun bir şekilde darp ederek hayati tehlike oluşmayacak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve 3. dereceden kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına neden olduğu, her iki katılan sanığın eylemlerinin bu şekilde sabit olduğu, çocuk yüzünden başlayan tartışma ve kavganın kim tarafından başlatıldığı yönünde, tarafların birbirlerini suçlayan ve aksi sabit olmayan savunmaları dışında, somut bir delilin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

ÇOCUKLARINA DA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Öte yandan 7 Eylül 2021'de Filiz Yıldırım K., çocuklarını almaya gelen İbrahim K.'nın çocuklarını dövdüğünü öne sürerek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şüpheli İbrahim K.,'nın 'Altsoya karşı basit yaralama' suçundan Bodrum asliye ceza mahkemesinde yargılamasının devam ettiği öğrenildi.