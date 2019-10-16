Mahkemeden Uber kararı (1)
1 saat önce
İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.
Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu YÖK Başkanı Saraç: Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı