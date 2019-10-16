Son Dakika Haberleri: Mahkemeden Uber kararı (1)
Son Dakika Güncel Mahkemeden Uber kararı (1)

Mahkemeden Uber kararı (1)

1 saat önce

İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.

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İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna hükmetti. Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.


Birleşik Taksiciler Derneği, Uber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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