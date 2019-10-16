Son Dakika Haberleri: Mahkemeden UBER kararı
Son Dakika Güncel Mahkemeden UBER kararı

Mahkemeden UBER kararı

1 saat önce

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

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İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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