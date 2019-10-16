Mahkemeden UBER kararı

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

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İmamoğlu'ndan 'sahilde mangal yasağı' sinyali: Doğru bir iş olmadığı konusunda görüşüm var