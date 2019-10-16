Mahkemeden UBER kararı

İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar vererek durdurulmasına ve internet uygulamalarına da erişimin engellenmesine karar verdi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ile feri vekiller ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ramazan Acar, bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edildiğini belirtti. Davacı avukatları, rapora göre haksız rekabetin oluştuğunu belirterek davanın kabulünü talep ettiler.

UBER AVUKATLARI YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI TALEP ETTİ

Davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV avukatları, ise rapora itiraz ettiklerini belirterek "Hukuki nitelendirmede yasal düzenlemeler ve doktrinsel birkaç beyan dışında ayrıntı içermemektedir. Ayrıca mahkeme tarafından bilirkişi heyetine sorulan sorular da tam olarak karşılanmamıştır. Ek bilirkişi raporu ya da yeni bir heyetten rapor alınmasını talep ederiz" dedi.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI TALEBİNE RET

Mahkeme, bilirkişiler tarafından teknik incelemenin yapılmış oluşu, eylemin Türk Ticaret Kanunu 55. maddesindeki haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı konusundaki nitelendirmenin hukuki nitelendirme olduğu ve mahkemece yapılabileceği anlaşıldığından yeniden rapor aldırılması ya da ek rapor aldırılması taleplerini reddetti.

DAVACI AVUKATLARI DAVANIN KABULÜNÜ TALEP ETTİLER

Kararın ardından taraflara yeniden söz verildi. Davacı avukatları, Uber'in tarifeli yolcu taşımacılığı yapamayacağının bilirkişi raporuyla tespit edildiğini, bu nedenle davanın kabul edilmesini talep ettiler.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİLER

Davalı Uber avukatları ise, "Davanın reddini talep ediyoruz. Hüküm kurulurken hizmet sağlayıcısının Uber BV ve sunulan hizmetin de Uber XL hizmeti olduğunun dikkate alınmasını talep ediyoruz" dediler. Uber'in yanında davaya katılan Lisanlı Taşımacılar Derneği avukatı da "Davacı avukatları, Uber'in vergi vermeden ticari taşımacılık yaptığı, taksicileri kötüledikleri, kendisine ait araçlarla taksicilik yaptığı iddiasına dayanmışlardır. Bu gerekçeyle haksız rekabet oluştuğu iddiası vardır. Bu iddiaların oluşmadığı bilirkişi raporu ile sabittir. Davanın reddine karar verilsin" dedi.

MAHKEME KARARI: UBER HİZMETLERİ HAKSIZ REKABET OLUŞTURDU

Dava ile ilgili olarak kararını açıklayan mahkeme heyeti, davayı kabul ederek Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine karar verdi. Mahkeme, haksız rekabetin durdurulmasına karar verdi. Davalı Uber tarafından hizmetin sunulduğu, uber.com., m.uber.com, uber.com/tr ve Uber mobil uygulamalarına erişimin de kararla birlikte engellenmesine hükmetti.

UBER XL HİZMETİNE ERİŞİMİN DE ENGELLENMESİNE KARAR VERİLDİ

İnternet üzerinden UBER XL isimli hizmetin sunulmasının de haksız rekabet yarattığını belirten mahkeme, davalılar tarafından gerçekleştirilen haksız rekabet eylemlerinin durdurulmasına karar verdi. UBER XL isimli hizmete erişimin de engellenmesine karar verildi. Mahkeme bu hususlarda Bilgi Teknolojileri Kurulu'na yazı yazılmasına da karar verdi.

UBER'İN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

UBER'in mahkemenin verdiği karara Bölge Adliye Mahkemeleri'ne itiraz hakkı bulunuyor.

- İstanbul