Mahkemeden 'Wikipedia açılsın' kararı (2) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkemeden 'Wikipedia açılsın' kararı (2) - Yeniden - Son Dakika

Mahkemeden 'Wikipedia açılsın' kararı (2) - Yeniden

7 saat önce

ANKARA 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılması yönünde karar verdi.

Mahkemeden 'Wikipedia açılsın' kararı (2) - Yeniden, System.String[]

ANKARA 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılması yönünde karar verdi. Karar, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtilen kararda, Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. AYM, gerekçeli kararını Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik, 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın tekrardan açılması yönünde karar aldı. Karar, uygulanması için BTK'ya gönderildi.

Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin BTK'ya gönderdiği yazıda, "AYM'nin 26 Aralık 2019 tarihli kararı gereğince hakimliğimizin 29 Nisan 2017 tarihli kararının kaldırılmasına, www.wikipedia.org adlı internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına, bu siteye tümüyle erişimin sağlanmasına, kararın yerine getirilmesi için bir örneğinin derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesine karar verildi" denildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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