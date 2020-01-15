Mahkemeden 'Wikipedia açılsın' kararı (2) - Yeniden - Son Dakika

ANKARA 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılması yönünde karar verdi. Karar, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtilen kararda, Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. AYM, gerekçeli kararını Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik, 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın tekrardan açılması yönünde karar aldı. Karar, uygulanması için BTK'ya gönderildi.