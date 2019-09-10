Mahkemeler kocası tarafından bıçaklanan öğretmenin görev yerini değiştirmedi; AYM "hak ihlali" dedi
2 gün önce
Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel mahkemeler; kocası tarafından darp edilen, bıçaklanan ve tehdit edilen öğretmenin can güvenliği sebebiyle yaptığı görev yerinin değiştirilmesi talebini reddetti. Anayasa Mahkemesi ise ihlal bularak yeniden yargılama ve tazminata hükmetti.
Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel mahkemeler; kocası tarafından darp edilen, bıçaklanan ve tehdit edilen öğretmenin can güvenliği sebebiyle görev yerinin değiştirilmesi için yaptığı başvuruları reddetti. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise "kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine" hükmederek ihlalin kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:15
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