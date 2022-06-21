Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.

Geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde iddialara göre daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika

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