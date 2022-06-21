Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika
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Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar

21.06.2022 09:51

Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracı, sopa ve yumruklarla birbirine saldırdı. Yaşanan kavgada ortalık savaş alanına dönerken iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde iddialara göre daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADA

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
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Motosiklet ile çekçekli bavul taşıdılar Motosiklet ile çekçekli bavul taşıdılar Avukattan kiracılara uyarı Avukattan kiracılara uyarı
Kaynak: İHA

Esenyurt, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar - Son Dakika
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