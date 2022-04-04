Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat

04.04.2022 10:29
Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde o dönem 9 yaşında olan torunu Y.S.'ye 15 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan H.S.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde o dönem 9 yaşında olan torunu Y.S.'ye 15 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan H.S. (58), itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nde 'yeterli delil yok' gerekçesiyle beraat etti.

Çivril'de geçen yıl haziran ayında Y.S., annesi Ö.S.'ye, bağ evinde dedesi H.S.'nin 15 gün boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kızının anlattıklarının ses kaydını alan Ö.S., 25 Haziran günü şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.S, tutuklanarak cezaevine evine gönderildi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan Y.S., dedesinin kendisine istismarda bulunduğunu, bunu yaparken de 'Kimseye söyleme aramızda' dediğini anlattı.

Olayla ilgili H.S. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Denizli 7"nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık H.S., "Oğlumun ısrarı üzerine Gaziantep'ten Çivril'e geldim. Oğlum bana bahçedeki evi ayarladı. Orada bahçeyle ilgileniyordum. Gelinim bana iftira atıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Yargılamada verilen mütalaada savcı, o dönem 9 yaşında olan Y.S.'nin, yaşı itibarıyla önceden kurgulayarak sanığa iftira atmasının mümkün olmadığının altını çizdi ve sanığın 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, torununu zincirleme biçimde istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında görülen karar duruşmasında H.S.'yi 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.DOSYA İSTİNAFA GİTTİTarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, duruşma açılmasına karar verdi. Sanık H.S., burada verdiği ifadede, yerel mahkemede olduğu gibi üzerine atılı suçlamayı reddetti ve beraatini talep etti. Y.S.'nin annesi Ö.S. ise, "Sanıktan şikayetçiyim. Eylemini bizzat görmem mümkün değildir. Olay olduğunda kızım 2'nci sınıfa gidiyordu. Eşimle aramda bir boşanma davası var. Ancak bu iki kez aldatıldığım içindir. Çocuğumu boşanma davamda kullanmam söz konusu olamaz" dedi. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) huzurunda alınan ifadesinde Y.S., yerel mahkemede söylediklerini tekrarladı.BİR ÜYE KARŞI OY KULLANDI

İfadelerin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan 6'ncı Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair iddialar ve ifadelerin, sanığın mahkumiyetini gerektirecek ölçüde somut ve yeterli delil bulunmadığından yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına ve H.S'nin beraatine ve tahliyesine oy çokluğuyla karar verdi. Söz konusu karara karşı oy veren üyenin, çocuğun istismarı ayrıntılarıyla anlattığı ve çelişki olmadığını düşünerek beraat kararına karşıt oy verdiği belirtildi. İstinafın verdiği beraat kararının ardından Y.S'nin avukatları Yargıtay'a itiraz dilekçesi yazdı.


Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat
YORUMLAR
500
Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON Yolcu otobüsünde 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Yolcu otobüsünde 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imamın cenaze namazı kılındı Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imamın cenaze namazı kılındı

Ceza Dairesi, Antalya, Mahkeme, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:19:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement