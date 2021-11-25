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Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti - Son Dakika

Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti

25.11.2021 15:50
Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti

KOÇ Holding'e bağlı Demirexport isimli maden firması hakkında, köylüye arsenikli su içirdiği gerekçesi ile ağır ceza mahkemesinde görülen davada çıkan beraat kararı köylüyü şoke etti.

KOÇ Holding'e bağlı Demirexport isimli maden firması hakkında, köylüye arsenikli su içirdiği gerekçesi ile ağır ceza mahkemesinde görülen davada çıkan beraat kararı köylüyü şoke etti.

Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firmaya, köy içme suyuna arsenikli su karıştırdığı iddiasıyla Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karara varıldı. Davacı tarafın sunduğu tüm raporlara rağmen mahkeme delil yetersizliğini gerekçe gösterip firma ve çalışanları hakkında beraat kararı verdi. Karar köy sakinlerini şoke etti.

"Hepimiz şoke olduk"

Duruşma sonrası açıklama yayan Pınargözü köyü eski muhtarı Hüsnü Engin, karar karşısında şok yaşadıklarını belirterek, "Susuzluk yok diyor, zehir içilmiyor diyorlar, hala içiliyor. Her şeyin devam etmesine rağmen hiç bir şey yok diyorlar. Mahkeme heyetinin elindeki belgeler ve Sağlık Bakanlığının raporlarını geçerli saymıyor. Sağlık Bakanlığı rapor tutmuş mühürlemiş, şirket o mührü kırıp yeniden arsenik vermiş onu da saymıyor. Demek ki bu iş hukuk değil para gücü, şirketlerin maddi manevi her türlü ağırlıklarını kullanacak her yere etki etmeleridir biz bunu anlıyoruz. Şu dosyaya bakıp da hayır hiçbir suç var diyecek vicdanlı bir adam bulamıyoruz. Gerekçeye, bunların hiçbiri bir suç işlememiş geçen sefer hakim kendisi söylemişti. Dedi ki burada bir suç var, suç varsa suçluda vardır dedi. Mahkeme başkanı söyledi bunu, ben yüzüne de söyledim itirazda edemedi. Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum hepimiz şok olduk. Her taraf delil ama niyet önemli, niyette karar belliyse istediği kadar delil olsun bitmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın resmi mührü delil olmuyor daha ne delil olacak ki" dedi.

Köy sakinleri hukuk mücadelesinden vazgeçmeyerek bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirttiler.

Asliye ceza kasıt var demişti

Yaklaşık 8 yıl süren hukuk süreci, köy sakinlerinin içme sularına arsenikli su karıştırıldığı iddiası ile Kangal Asliye Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunması ile başlamıştı. Mahkeme ortada taksir değil de kasıt bulunduğuna hükmederek dosyayı, TCK'nın 185. maddesi uyarınca, "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla Sivas Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirmişti.

Neler yaşandı?

Maden firmasının patlatma faaliyetleri dolayısı ile Pınargözü köyü, Taş geçit mezrası ve Davutoğlu mezrasının içme suyu kaynakları kurudu. Bunun üzerine firma kendi oluşturduğu kaynaklardan bu köy ve mezralara su vermeye başladı. Köy sakinleri içtikleri suyun tahlil sonuçlarına ulaşamayınca 2012 yılında kendi imkanları ile akredite laboratuvarlara su analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlar korkunçtu. Analizler sonucunda sudaki arsenik oranı olması gereken en üst seviyenin 7 katı fazla çıktı. Bunun üzerine köy sakinleri suyu tüketmemesi konusunda uyarıldı. Köy sakinleri ve bazı sivil toplum kuruluşları firma hakkında Kangal Asliye Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuştu. - SİVAS

Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti

Mahkeme, Kangal, Sivas, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahkemenin kararı köylüyü şoke etti - Son Dakika


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