Son Dakika Haberleri: Mahkemenin Serbest Bıraktığı Deaş'lı Kadın 1 Yıl Sonra Yeniden Yakalandı

Mahkemenin Serbest Bıraktığı Deaş'lı Kadın 1 Yıl Sonra Yeniden Yakalandı

1 saat önce

Yaklaşık 1 yıl önce Şanlıurfa'da jandarma ekiplerine teslim olan ve daha sonra Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Mavi listeyle aranan DEAŞ'lı Demet Taşar, yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemenin Serbest Bıraktığı Deaş'lı Kadın 1 Yıl Sonra Yeniden Yakalandı, System.String[]
Yaklaşık 1 yıl önce Şanlıurfa'da jandarma ekiplerine teslim olan ve daha sonra Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Mavi listeyle aranan DEAŞ'lı Demet Taşar, yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 yıl önce Şanlıurfa'da jandarma ekiplerine teslim olan ve Mavi listeyle aranan DEAŞ'li Demet Taşar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorgusunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Demet Taşar çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 1 yıl sonra Demet Taşar, geçtiğimiz aylarda Mavi listeyle aranan ve yakalanarak Adıyaman Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ayşenur İnci'nin verdiği ifadeler sonrası yeniden aranmaya başladı. Demet Taşar'ın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Taşar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan sorgusunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Taşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Jandarma, Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa
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