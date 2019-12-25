Mahkemesiz ad soyadı değişikliği uygulaması üç yıl uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkemesiz ad soyadı değişikliği uygulaması üç yıl uzatıldı - Son Dakika

Mahkemesiz ad soyadı değişikliği uygulaması üç yıl uzatıldı

6 saat önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada daha evvel iki yıl geçerli olan geçici maddeyle ad ve soyadların mahkemesiz düzeltilme uygulamasının halktan gelen yoğun talep üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl daha uzatıldığını hatırlatarak...

Mahkemesiz ad soyadı değişikliği uygulaması üç yıl uzatıldı, System.String[]

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada daha evvel iki yıl geçerli olan geçici maddeyle ad ve soyadların mahkemesiz düzeltilme uygulamasının halktan gelen yoğun talep üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl daha uzatıldığını hatırlatarak vatandaşların dikkatini bu mühim konuya çekmek istediklerini belirtti.


TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"TDED Genel Başkanımız Ekrem Erdem'in teklifleri ve TBMM'deki yoğun uğraşları sonrasında iki sene evve çıkarılan geçici yasa ile vatandaşlarımız adlarında ve soyadlarındaki harf hatalarını, rencide edici kelimeleri, argo kelimeleri ve diğer yanlışları mahkemesiz düzeltme imkanına sahip olmuşlardı. Geçici yasa kapsamında, Aralık 2017'den Kasım 2019'e kadar yaklaşık 75 bin vatandaş adını, 200 bin vatandaş da soyadını mahkemeye müracaat etmeden bir dilekçe ile değiştirdi. 24 Aralık 2019'de çıkarılan ve İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı kanuna göre ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulunca yürütülmeye devam edecek. Kanun Resmi gazetede yayımlandı. Geçen süre zarfında hala bu konudan ve imkandan, kolaylıktan haberi olmayan vatandaşlarımız var. Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kanuna göre yine Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası olan, komik ve argo olan veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecektir. Adını veya soyadını değiştirmek isteyen vatandaşların yapması gereken, sadece bu isteklerini gerekçelendirdikleri bir dilekçe ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmak. Oluşacak kurul bu dilekçeleri değerlendirecek ve uygun olanların ad ve soyadı değişimine karar verecek." - ERZURUM

Edebiyat, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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