Mahkemeye çıkmak istemeyen sanıktan korona virüsü yalanı - Son Dakika
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Mahkemeye çıkmak istemeyen sanıktan korona virüsü yalanı

6 saat önce

Almanya'da bir sanık korona virüsü vakası olduğunu iddia ederek mahkemeye çıkarılmayı reddetti.

Mahkemeye çıkmak istemeyen sanıktan korona virüsü yalanı, System.String[]

Almanya'da bir sanık korona virüsü vakası olduğunu iddia ederek mahkemeye çıkarılmayı reddetti. Savcılığın yaptığı araştırma sonucunda sanıkta korona virüsü şüphesi olmadığı ortaya çıktı.


Almanya'nın Düsseldorf kentinde korona virüsü taşıdığını iddia eden 29 yaşındaki sanık, korona virüsü şüphesiyle karantina altında olduğu ve cezaevini terk etmesine izin verilmediği gerekçesiyle bölge mahkemesindeki duruşmasına katılmadı. Daha sonra savcılık tarafından yapılan araştırmada, sanığın isminin şüpheli vakalar listesinde olmadığı ortaya çıktı. Sanığa bölge mahkemesi tarafından mahkemeyi yanıltma suçundan 2 bin 500 euro para cezası verildi. - DUSSELDORF

Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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