Son Dakika Haberleri: Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi
Son Dakika Güncel Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi - Son Dakika

Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi

6 saat önce

ADALET Bakanlığı'nın cezaevinde kalan gençlere yönelik başlattığı, 'Kapılar Kapanmasın' projesi kapsamında İzmir ve Ankara'da eğitimevinde kalan gençler sportif faaliyetlerden yararlanmak için gençlik kampına gönderildi.

Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi, System.String[]

ADALET Bakanlığı'nın cezaevinde kalan gençlere yönelik başlattığı, 'Kapılar Kapanmasın' projesi kapsamında İzmir ve Ankara'da eğitimevinde kalan gençler sportif faaliyetlerden yararlanmak için gençlik kampına gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında tutuklu ile hükümlülere yönelik eğitsel ve sportif faaliyetler düzenlemesi için işbirliği protokolü imzalandığı hatırlatıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından, 'Kapılar Kapanmasın' projesinin imzalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Adalet Bakanlığı, cezaevinde kalan gençlerin infaz süresinden sonra topluma yeniden kazandırılması için başlattığı 'Kapılar Kapanmasın' projesi kapsamında cezaevinde eğitimevlerinde kalan gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarına yönlendirdi. İlk olarak Urla Çocuk Eğitimevinde kalan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampına yerleştirildi. Ankara Çocuk Eğitimevinden bazı gençler de Osmaniye Kadirli Aslantaş Gençlik Kampına gönderildi. Dört gün sürecek kamp programında eğitimevlerinden gelenler eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif birçok faaliyete katılacak."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak
Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslekte yeterlilik belgesi olmayan çalıştırılamayacak Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 19:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahkûm gençler gençlik kampına gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]