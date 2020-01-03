Mahkum sevk edildiği hastaneden firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mahkum sevk edildiği hastaneden firar etti - Son Dakika

Mahkum sevk edildiği hastaneden firar etti

6 saat önce

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlığı sebebi ile hastaneye sevk edilen mahkum 59 yaşındaki M.B. hastaneden kaçarak firar etti.

Mahkum sevk edildiği hastaneden firar etti, System.String[]

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlığı sebebi ile hastaneye sevk edilen mahkum 59 yaşındaki M.B. hastaneden kaçarak firar etti. Polis ve Jandarmanın teknik takip sonucu firari mahkum yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesindeki Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum M.B. rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği hastaneden kaçarak firar etti. Kısa sürede Jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucu firari mahkum M.B., yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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