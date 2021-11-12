Mahkum Yakında FOX'ta! - Son Dakika

Mahkum Yakında FOX'ta!

Mahkum, geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta!

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