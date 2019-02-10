Son Dakika Haberleri: Mahkum Yakınlarından 'Af' Eylemi

Mahkum Yakınlarından 'Af' Eylemi

8 dakika önce

İZMİR'de, Konak Meydanı'nda toplanan mahkum yakınları, af çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, eylem yaptı.

Mahkum Yakınlarından 'Af' Eylemi, System.String[]
İZMİR'de, Konak Meydanı'nda toplanan mahkum yakınları, af çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, eylem yaptı. Konak Meydanı'nda bir araya gelen mahkum yakınları, af beklentilerini dile getirdikleri eylem düzenledi. Mahkum yakınları adına basın açıklamasını okuyan Aygül Atmaca, "24 Haziran seçimleri öncesinde mahkumların durumuna değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sözümüzü tutarak gücümüzü gösterdik. Bizim tek gücümüz olan oy gücümüzü kullanma zamanı gelmiştir. MHP lideri verdiği sözle mahkum yakınlarını umutlandırmıştır. Bu sözün üstünden 10 ay geçmiştir. Bu süre zarfında çok sayıda mahkum ve yolunu gözleyen mahkum yakınları kavuşamadan yaşamını yitirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan her söyleminde 'Gündemimizde af yok' demiştir. Karşıtı olarak Devlet Bahçeli de sürekli affı gündemde tutarak oy malzemesi haline getirmiştir. Biz oyumuzu ve gücümüzü görüyoruz. Artık 'Af yoksa oy yok' diyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan mahkum yakınları, olaysız dağıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

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