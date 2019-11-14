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Mahkum yakınlarından 'af yasası' talebi

6 saat önce

ADANA'da mahkum yakınları, 'af yasası'nın çıkarılmasını istedi.

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ADANA'da mahkum yakınları, 'af yasası'nın çıkarılmasını istedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen mahkum yakınları, cezaevinde olan yakınları için af yasasının çıkarılmasını istedi. Basına açıklama yapan Mahkum Yakınları Derneği Kadın Kolları Başkanı Figen Akkaş, mahkumların hatalarının affedilmesini istediklerini kaydederek, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasa teklifinde de belirttiği gibi terör ve cinsel istismar ve özellikle de pedofili suçlarını kapsam dışı bırakarak artık bir gereklilik haline gelen ceza indirimi yasası ile kader mahkumlarının ve yakınlarının yüzünü güldürmek, delet büyüklerinin elinde. Lütfen artık devlet, büyüklüğünü göstersin" dedi.


Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
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