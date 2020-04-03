Mahkum Yakınlarından Çağrı: 'Siyasi Tutukluları da Bırakın' - Son Dakika

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Mahkum Yakınlarından Çağrı: 'Siyasi Tutukluları da Bırakın'
17 dakika önce
Corona virüsü salgınıyla birlikte cezaevlerindeki mahkumların durumu tartışılmaya başlandı.
Corona virüsü salgınıyla birlikte cezaevlerindeki mahkumların durumu tartışılmaya başlandı. Hükümet bazı mahkumları serbest bırakmak için yasa hazırladı. Hukukçular ve yakınları cezaevinde olan siyasi mahkumların da bu kapsama alınmasını istiyor
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
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