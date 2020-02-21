Mahkumlar eserlerini sergiledi - Son Dakika

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Mahkumlar eserlerini sergiledi

7 saat önce

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'taki cezaevinin kapanmasından sonra Kültür Merkezine dönüştürülmesinde, Türkiye'nin birçok ilindeki ceza ve tutuk evlerinde kalan mahkumların yaptığı el sanatları da sergileniyor.

Mahkumlar eserlerini sergiledi, System.String[]

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'taki cezaevinin kapanmasından sonra Kültür Merkezine dönüştürülmesinde, Türkiye'nin birçok ilindeki ceza ve tutuk evlerinde kalan mahkumların yaptığı el sanatları da sergileniyor.


Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarından sonra kültürel ve eğitim mekanlarına dönüşümü sağlanan Gedik (Cezaevi) Kültür Merkezinde, Türkiye'nin birçok ilindeki ceza ve tutuk evlerinde kalan mahkumların yaptığı el sanatları sergileniyor. Hükümlülerin yapmış oldukları hediyelik eşyalar, mobilya malzemeleri ile çeşitli ev malzemeleri yoğun ilgi görüyor.


Mahkumların yaptığı çalışmaların görülmeye değer olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezinin Millet Kıraathanesi, El Sanatları Galerisi, Cezaevi Müzesi, Şark Odası, Konferans Salonu ve Sergi Alanlarıyla, bölgenin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına yeni değerler kattığını ifade etti.


Türkiye'nin birçok ilindeki ceza ve tutuk evlerinde kalan mahkumların yaptığı el sanatları sergilendiği El Sanatları Galerisine vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ülkemizin farklı kentlerinde ki açık ve kapalı cezaevlerinde kalan mahkumların topluma kazandırılması ve meslek sahibi olmaları noktasında son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Mahkumların hayata yeniden başlayabilmeleri amacıyla açılan meslek edindirme kursları, farklı ve özel çalışmaların gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Mahkumlar bu kurslar sayesinde, tahliye olduktan sonra meslek sahibi olup ev bütçelerine de katkı sunmuş oluyorlar. Yeşilyurt İlçemizde 2004 yılına kadar Açık Cezaevi olarak kullanılan ve daha sonra kapatılan Gedik Cezaevini gerekli resmi işlemlerin ardından devrini alıp, Kültür Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle restore ederek kültür merkezine dönüşümünü sağladık. İç ve dış tasarımının yanı sıra içerisindeki kültürel ve sosyal mekanlarıyla bölgemizin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunan Gedik Kültür Merkezimizde, ülkemizin farklı kentlerinde bulunan ceza ve tutuk evlerinde kalan mahkumların yaptığı el emeklerinin sergilendiği El Sanatları Galerimizi halkımızın beğenisine sunduk. Bu alanda, meslek edindirme kurslarına katılan mahkumlar tarafından yapılan maket gemi, tespih, anahtarlık, bakır ve ahşap ürünleri, kolye, oyuncak ve çakmaklık başta olmak üzere her biri ayrı bir güzelliğe sahip 279 adet el emeği göz nuru eser sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki şehirlerde bulunan ceza ve tutuk evlerine yaptıkları ziyaretlerde gerekli izinler alınarak Malatya'ya getirilen ele emeği göz nuru eserlerin, güzel ve nezih bir alanda sergilendiğine dikkat çeken Çınar, "Yapılan bu tür kültürel çalışmalar aynı zamanda kentimizin turizmine de katkı sağlamaktadır. Cezaevinde bulunan mahkumları hayata hazırlamak ve onları cezaları bittikten sonra sosyal hayata adapte etmek amacıyla gerçekleşen meslek edindirme kursları ve bu tür kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip El Sanatları Galerimizi gezip görmelerini tavsiye ediyorum. Yeşilyurt'umuzu ziyaret ederek yatırımlarımızı yerinde inceleyen Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız, Rektörlerimiz, sivil toplum ve meslek örgütleri yönetim kurulu üyelerimizde her biri alın teri ve emeğin karşılığı olan bu değerli eserlerin yer aldığı galerimizi ziyaret ettiler. Gedik Kültür Merkezimizin kapıları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır, ziyaret edenlere kültürel hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır" dedi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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