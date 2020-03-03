Mahkumlar, hapishane bahçesini yüzme havuzuna çevirdi - Son Dakika
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Mahkumlar, hapishane bahçesini yüzme havuzuna çevirdi

7 saat önce

Mahkumlar, hapishane bahçesini yüzme havuzuna çevirdiEkvador, (DHA)- Ekvador'da hapishanede sıcak havadan bunalan mahkumlar, hapishanenin bahçesini suyla doldurarak yüzme havuzuna çevirdi.

Mahkumlar, hapishane bahçesini yüzme havuzuna çevirdi

Ekvador, (DHA)- Ekvador'da hapishanede sıcak havadan bunalan mahkumlar, hapishanenin bahçesini suyla doldurarak yüzme havuzuna çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mahkumların yüzdüğü ve basket potasına çıkarak suya atladıkları görüldü.

Ekvador'un Azuay bölgesindeki Cuenca kentinde bir hapishanede sıcaktan bunalan mahkumlar, hapishanenin bahçesini suyla doldurarak yüzme havuzuna çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. Görüntülerde, mahkumların suda yüzdüğü ve basket potasına çıkarak suya atladıkları görüldü. Mahkumların yüzdüğü sırada çevrede gardiyan ya da güvenlik görevlisinin bulunmaması ise dikkat çekti.

Azuay Valisi Xavier Martinez, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin doğruluğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını; bu tarz şeylere izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Mahkumlar, hapishane bahçesini yüzme havuzuna çevirdi

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
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