Mahkumlara usulsüz rapor düzenleyen 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mahkumlara usulsüz rapor düzenleyen 10 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 15 şüpheliden 10'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 15 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin arasında doktor ve infaz memurunun da olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 12 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin lira, 2 tabanca, 3 şarjör, 25 adet fişek, 1 av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.