Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı - Son Dakika

Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı

6 saat önce

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumlara uyuşturucu madde sağlamakla suçlanan gardiyan tutuklandı.

Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı, System.String[]

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumlara uyuşturucu madde sağlamakla suçlanan gardiyan tutuklandı. Tutuklanan gardiyan 10 yıldır görev yaptığı cezaevine gönderildi.


Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Tanık beyanları ve ele geçiren suç unsurlarından yola çıkan ekipler cezaevinde yaklaşık 10 yıldır çalışan infaz koruma memuru S.O.D. ve şehir merkezinde işçi olarak çalışan C.D. ve esnaf M.Ç.'yi bağlantılı oldukları gerekçesiyle düzenledikleri eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan gardiyan S.O.D. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanarak gardiyan olarak görev yaptığı cezaevine tutuklu olarak gönderildi. Diğer şüphelilerden işçi C.D. savcılık sorgusunun ardından, esnaf M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altın rekora doymuyor! Tarihin en yüksek seviyesinde
Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Astsubay, eşini öldürüp intihar etti 14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 03:41:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]