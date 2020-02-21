Mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı - Son Dakika

Mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı

6 saat önce

Gümüşhane'de görev yaptığı cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilen gardiyan tutuklandı.

Gümüşhane'de görev yaptığı cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilen gardiyan tutuklandı.

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve ele geçirilen malzemelerden yola çıkarak, cezaevinde çalışan infaz koruma memuru S.O.D ve bağlantılı olduğu tespit edilen C.D. ve M.Ç'yi eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O.D çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.

C.D savcılık sorgusunun ardından, M.Ç ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın rekora doymuyor! Tarihin en yüksek seviyesinde
Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 03:41:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]